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11 yıldır aynı sofrada buluşuyorlar

Bilecik’te 11 yıl önce başlayan ve Ramazan ayında aynı sofrada buluşan köylüler bu yıl da geleneklerini devam ettirdiler.

Bilecik'te 11 yıl önce başlayan ve Ramazan ayında aynı sofrada buluşan köylüler bu yıl da geleneklerini devam ettirdiler.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı Köyü'nde 11 yıl önce başlayan ve aynı sofrada buluşan köylüler bu yıl da geleneklerini devam ettirdiler.


Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Köy Muhtarı Nizamettin Eryılmaz, "Hayırsever iş adamlarının yardımı ile her sene geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan ayı iftar çadırını bu yılda kurduk. Köyümüzde ikamet eden köylülerimiz ve köyümüze gelen misafirlerimizle birlikte köy meydanında orucumuzu açıyoruz. Bizlere bu iftar çadırını kurmada yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin" dedi.

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