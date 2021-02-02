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112 Acil Çağrı Merkezi Personeline "Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi" verildi

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline "Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi" video konferans şeklinde verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline "Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi" video konferans şeklinde verildi.


Eğitimde personelin afet ve acil durum hallerinde nasıl davranması gerektiği ile ilgili teorik eğitim verildi. Eğitim sonrası tahliye tatbikatı yapılarak AFAD Bilecik İl Müdürlüğü toplanma alanına intikal edildi. Ayrıca tatbikat sonrası Korona virüs (Covit-19) kuralları çerçevesinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

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