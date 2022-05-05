1308 Osmaneli Belediye Spor altyapısından yetişen sporculardan büyük başarı

1308 Osmaneli Belediye Spor altyapısından yetişerek Fenerbahçe'ye transfer olan 3 sporcu büyük başarı elde etti.

Bursa'da yapılan okul sporları yarı finalinde 1308 Osmaneli Belediye Spor altyapısından yetişerek Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olan sporcular Abdülkerim Akdaş cirit atma dalında, Furkan Apak ise atletizm 200 metre yarışında şampiyon oldular. Eren İp ise; 200 metrede yarışında 2'inci oldu. Sporcular 19-22 Mayıs'ta Kayseri'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanmışlardır.

Altyapıdan yetişen sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “1308 Osmaneli belediye spor kulübü olarak antrenörümüz Sercan Ocak ve sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Atletlerimizi kadrosuna katarak onlara destek olan Fenerbahçe atletizm takımına ve değerli hocalarına, yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. 1308 Osmaneli Belediyespor, Türkiye'de örnek altyapı kulübüdür” dedi.