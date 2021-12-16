1308 Osmaneli Belediye Spor güreşçisi 1. oldu

1308 Osmaneli Belediye Spor güreşçisi Fatih Yusuf Kahraman, Ankara'da okullar arası güreş turnuvasında 1'inci oldu.

1308 Osmaneli Belediye Spor güreşçisi Fatih Yusuf Kahraman katıldığı gençler kategorisinde 86 kg kiloda mindere çıktı. Osmanelili güreşçi Kahraman finallere kadar gelerek Ankara da birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, başarılı sporcuyu tebrik ederek, “Değerli sporcumuzu ailesini ve hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadesini kullandı.