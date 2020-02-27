1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı şampiyon oldu

Bilecik ilini Türkiye Şampiyonasında temsil edecek takımın şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlandı. Son derece centilmence mücadele ortaya koyan Söğüt Spor U16 Takımı maç sonrası şampiyon olan takım sporcularını kutladı. Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik ASFK Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku maçı izleyerek şampiyon olan takımı şampiyonluk kupasını verdiler.

Bilecik ASFK Başkanı Nusret Tosun, 1308 Osmaneli Belediye Sporu kutlarken, alt yapıya verdikleri önem nedeniyle örnek bir alt yapı kulübü olarak spora büyük hizmetler verdiğini söyledi.

Bilecik Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin de takımımın şampiyonluğu nedeniyle kutlarken, Türkiye Şampiyonasında başarılar dilediler. Yavuz ve Şahin, 1308 Osmaneli Belediye Sporun spora, çocuklara, gençlere verdiği için teşekkür ettiler.