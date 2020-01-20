1308 Osmaneli Belediye Spor U16 takımı liderliğe yükseldi

Bilecik U16 Gençler Ligi'nin yeni lideri 1308 Osmaneli Belediye Spor oldu.

Bilecik U16 Gençler Ligi 3'üncü hafta müsabakasında 6 puanlı iki takımın karşılamasında rakibinin 1-0 yenen 1308 Osmaneli Belediye Spor U16 takımı ligin lideri oldu. Haftaya 6'şar puanla gider Bozüyük temsilcisi Vitraspor ile 1308 Osmaneli Belediye Spor Bozüyük Sentetik Sahada karşı karşıya geldi. Müsabakanyı 1-0 kazanan 1308 Osmaneli Belediye Spor puanını 9'a çıkardı. Maç sonunda minikleri kutlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Her yaş kategorisinde faaliyetlerini sürdüren 1308 Osmaneli Belediye Spor örnek bir alt yapı kulübü olarak başarılarını sürdürüyor.Bugünkü galibiyetleri ve liderliğe yükselen sporcularımızı, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz" dedi.