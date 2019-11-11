1308 Osmaneli Belediyespor zorlu maç kazanması bildi

Amatör Lig temsilcisi 1308 Osmaneli Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde zorlu rakibi Bayırköyspor'u yenmesini bildi.

Osmaneli İlçe Stadında oynanan Amatör Lig 8'inci hafta müsabakasında Osmaneli Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde zorlu rakibi Bayırköyspor 1-0 yenerek, yolunan devam etti. Maça iki takım oyuncuları "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyoruz" yazılı pankart ile sahaya çıktılar. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip maçın 34'üncü dakikasında Oğulcan Barut ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra yakalanan gol pozisyonları sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Müsabakanın ikinci yarısı orta sahada ikili mücadele şeklinde geçerken, Bayırköyspor daha atak bir futbol sergiledi. Bayırköy Spor sonuç eşitlemek için baskı kursa da golü bulmazken, müsabakayı 1308 Osmaneli Belediyespor 1-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası puanını 21'e çıkarırken, Bayırköyspor 18 puanda kaldı.

"Bugün galip gelen takımımızın sporcularını,ailelerini,yöneticilerimizi,taraftarımızı kutluyorum"

Maç ssonunda açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, centilmence,dostluk ve kardeşlik içinde gecen maçta kazanan takımımız olduğunu anlatarak, "İki taraf sporcularının ve taraftarlarının, yöneticilerinin örnek davranışlar sergiledikleri müsabakada sonuçtan ziyade centilmenlik öne cıktı.Osmaneli Kaymakamımız Naif Yavuz ve Bayırköy Belediye Başkanımız Mustafa Yaman her iki takımın soyunma odalarına giderek takımlara başarılar dilediler ve maçı birlikte izlediler. Bugün galip gelen takımımızın sporcularını,ailelerini,yöneticilerimizi,taraftarımızı kutluyorum. Ligimize renk katan ve başarılı sonuçları ile beğeni toplayan Bayırköyspor'u özellikle kutluyorum. Bayırköyspor ilçemiz stadında çok güzel bir futbol ortaya koyarken sporcusu, hocası,taraftarı, yöneticileri ile centilmence mücadeleleriyle seyircimizin de takdirini kazandılar. Bayırköy'e güzel hizmetlerini sporda da taçlandıran değerli belediye başkanı kardeşim Mustafa Yaman'ı bir kez daha kutluyor,başarılarının devamını diliyorum" dedi.