15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edildi

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında il protokolü Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, saat 11.00'da Bilecik Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Cami'nde öğle namazı öncesi mevlit okunmasıyla devam etti. Ardından Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Müftüsü Ali Erhun, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve beraberindekiler, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Ardından Vali Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk ile birlikte Şehit Murat Faal'in Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret ederek, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ifade etti.

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri akşam 15 Temmuz Şehitlik Anıtı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek programlarla devam edecek.