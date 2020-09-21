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15 ton kapasiteli içme ve kullanma suyu nakli için su tankeri alındı

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından, il genelindeki köylerin içme ve kullanma sularında azalma olması ve yetersiz kalması durumlarında vatandaşların mağdur olmaması için 15 ton kapasiteli su tankeri alındı.


Konu hakkında İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Su ihtiyacı olup, il özel idareye müracaat eden merkez ve ilçe köy muhtarlıklarına köylerindeki su sıkıntısı sorununun çözümü için ivedi olarak ekiplerim tarafından su nakilleri yapılmaktadır. İçme ve kullanma sularının sorunsuz ve daha sağlıklı ortamda vatandaşların kullanımına kavuşturulması çalışmaları yapılmakta ve yapılacaktır" denildi.

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