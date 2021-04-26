155 kadına KADES bilgilendirmesi yapıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce Bilecik Halk Eğitim Merkezinde bulunan kadın kursiyerlere yönelik, Kız İmam Hatip Lisesi ve Hayme Ana Kız Meslek Lisesinde okula devam eden 12'inci sınıf öğrencilerine ve okullarda bulunan kadın öğretmen ve personellere yönelik Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 6284 sayılı kanun ve KADES hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler 155 kişiyle yüz yüze görüşülerek broşür veridi.

Öte yandan akıllı telefon kullanan 65 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yüklenmesinde yardımcı olundu.