179'uncu müşteriye PTT'den hediye

Bilecik'te Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nin (PTT) kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlanırken, PTT şubesinden işlem yaptıran 179'uncu müşteriye hediye verildi.

PTT'nin 179'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında PTT Bilecik şubesi personeli tarafında PTT araçlarının kortej konvoyu düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, ardından bir basın açıklaması yaptı. Bilecik'te PTT olarak son yıllarda büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Bozkurt, "Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT A.Ş., bu yıl 179'uncu yaşını kutluyor. İki asra yaklaşan tecrübesi ile vatandaşlara hizmet veren PTT A.Ş., bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ.), 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor. Kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran PTT; hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Türkiye'nin her köşesine daima hizmet götürmeyi ilke edinen PTT, yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Açıklamanın ardından Bilecik PTT Çarşı Şubesine işlem yaptırmaya gelen 179 sıra numaralı müşteri Fazile Gündüz'e hediye takdiminde bulunuldu.