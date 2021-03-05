18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek Türk bayrağı Bilecik'e ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla 7 bölgeden yola çıkan Türk bayrağı Bilecik'e ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen ''Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak'' etkinliği kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla 7 bölgeden yola çıkan Türk bayrağı için Bilecik Valiliğinde devir teslim töreni düzenlendi. Bolu'dan şanlı Türk bayrağını Bilecik'e getiren Bolu İl Temsilcisi Hilal Yastık, ''Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde kahraman ulusumuzun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığım andan bu ana kadar gururla taşıdım. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup, yücelteceğinize inanıyor, aldığım gibi öperek size teslim ediyorum'' diyerek Türk bayrağını Bilecik İl Temsilcisi Leyla Karağlı'ya teslim etti.

“Bu andan itibaren teslim edeceğim ana kadar gururla taşıyacağım”

Bilecik İl Temsilcisi Leyla Karağlı ise, ''Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağı ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve teslim almaktan gurur duyuyorum. Bu andan itibaren teslim edeceğim ana kadar gururla taşıyacağıma, bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğime ve benden sonraki kardeşimize teslim edeceğime söz veriyorum'' diyerek şanlı Türk bayrağını öperek teslim aldı.

“18 Mart'ta Çanakkale'de 81 ilden gelen bayraklarla beraber dalgalanacak”

Bilecikli gençten bayrağı öperek teslim alan Vali Bilal Şentürk, ''Bayrağımız ülkemizi temsil eden çok önemli bir değerimizdir. Rengini şehitlerimizin kanından alıyor. Dolayısıyla biz şehitlerimize vefa olarak vatanımızı korumak, sağlıklı ve huzurlu daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için bayrağımızı korumak zorundayız. Bayrak bilincine sahip olmalıyız. Vatan bilincine sahip olmak zorundayız. Bayrağımızı biz Bolu'dan teslim aldık, Yalova'ya teslim edeceğiz. Oradan da Çanakkale'ye gidecek. 18 Mart'ta Çanakkale'de 81 ilden gelen bayraklarla beraber dalgalanacak. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler de böyle güzel bir bayrağın sevgisini güçlü bir şekilde nakşetmeniz lazım. Bu sevginin sizde ve bizde olması yetmiyor, 83 milyon nüfusun tamamında ortak gönül coğrafyasında biz bu bayrağımızı anlamını bileceğiz. Bayrağımızın şanlı bir şekilde dalgalanması için işimizi iyi yapacağız ve çok çalışacağız” dedi.

Anadolu Gönül Yolu 81 Genç-81 Bayrak etkinliği kapsamında Bolu'dan Bilecik'e getirilen Türk bayrağı Yalova'ya teslim edilerek Marmara Bölgesi'ni dolaşarak diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek.