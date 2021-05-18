18 medeniyete ev sahipliği yapmış ilçede tarihi alanlar gün yüzüne çıkacak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinin tarih boyunca Mela, Melagina, Lefkos, Leukai, Pefka, Justinainopolis, Lefke, Osmanili gibi isimlerle anılan Osmaneli turizmde önce Türkiye'de, sonrası için de dünyada bilinen, tanınan özellikli bir turizm kenti olacağını belirtti.

Başkan Şahin, ilçelerinin 18 medeniyete ev sahipliği yaptığı belirterek, "Osmaneli bilinen tarihi M.Ö. 8.000'li yıllara dayanıyor. 18 medeniyetlerden günümüze intikal eden bir çok tarihi esere ve varlığa sahip, yolların kesiştiği, suların buluştuğu ilçemiz, bölgemizin ve Türkiye'nin çok önemli tarih ve kültür kenti" dedi.

Osmaneli'nde tescilli höyük, tümülüs, yerleşim alanı ve nekropol ve arkeolojik sit alanlarının sayısının 30'un üzerinde olduğunu belirtti. Şahin, "Ancak tescilli olmayan bu türden tarihi eserlerinin sayısı çok fazla. Kazı çalışmalarıyla Osmaneli tarihi açıdan çok farklı bir konuma gelecek. Özellikle höyük, nekropol, tümülüslerde yapılacak kazı çalışmaları ile gordion, Göbeklitepe gibi çok değerli alanları ortaya çıkarabileceğiz. Özelilikle Maltepe Tümülüsü, gordiona benzer görünümü ile gizemli görünümünü koruyor. Roma ordu yolu, ipek yolu, sufi yolu, hac yolları gibi Anadolu, Afrika, Ortadoğu, Avrupa, Asya'ya uzanan bir çok yolunda kesişme noktası Osmaneli. Sakarya Nehrinin Osmaneli sınırları içinde birleşen Göksu, Göynük suları, Karasu gibi nehirlere sahip ilçemiz çok verimli topraklara sahip olması nedeniyle Anadolu'nun tercih edilen yerleşim yeri olmuştur. Sahip olduğu yollar ve nehirler nedeniyle ilçemizde bir çok kervansaraylar, köprüler, gözetleme kuleleri, kaleler gibi tarihi eserler yer almaktadır" dedi.

"Osmanlı döneminden kalan 200'ün üzerinde tarihi eser var"

Başkan Şahin, ilçelerinde Osmanlı döneminden kalan 200'ün üzerinde tarihi eser olduğunu anlatarak, "Bunlar, Rüstem Paşa Camii, Yıldırım Beyazıt Camii, Medrese Camii, Aya Yorgi Kilisesi, Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı döneminden kalan 200'ün üzerinde tarihi konakları, lefke kalesi, su kanalları, bereket tanrısı, medreseleri, mil taşları, toprak seramik eserleri, Lefke Çarşısı, hamamları, lefke taş ocakları (Haydarpaşa Garı, Bebek Camii, Bostancı Camii, Haydarpaşa EML gibi yapılarda kullanılmıştır), Lefke bezi. Ardından Balaban Gazi Türbesi, Samsa Çavuş'un mezarı, seramik fırınları, Emeviler döneminden kalan şifalı içmeler tesisleri gibi tarihi eserlere sahip Osmaneli sadece ilimizin, bölgemizin değil Türkiye'nin çok değerli tarih ve kültür kentidir. Tarih boyunca Mela, Melagina, Lefkos, Leukai, Pefka, Justinainopolis, Lefke, Osmanili gibi isimlerle anılan Osmaneli turizmde önce Türkiye'de,sonrası içinde Dünya'da bilinen tanınan özellikli bir turizm kenti olacak. Özellikle kazı çalışmalarına başladığımızda höyük, tümülüs, nekropol, arkeolojik sit alanları Osmaneli'ne çok değerli eserleri ve gerçekleri günsüzüne çıkarmış olacağız" dedi.