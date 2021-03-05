180 bayana KADES bilgisi verildi

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 180 bayana Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 6284 sayılı kanun ve KADES hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca KADES slayt filmi izletilmiş, izlettirilen film sonrası soru ve cevap şeklinde bilgilendirme yapıldı.

Konu hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yüz yüze görüşme yapan görevliler tarafından 180 broşür bayanlara dağıtılmış. KADES ile ilgili 10 afişin ise bahse konu fabrikanın yemekhane bölümü ve fabrikanın tekstil atölyesi girişine asılması sağlanmış, akıllı telefon kullanan 165 bayanın cep telefonuna Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının indirilmesi sağlanmıştır" denildi.