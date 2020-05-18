1930 yılında yapılması planlanan proje bu dönemde hayata geçti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Paşalar mevki'ine 1930 yılında yapılması planlanan ve 2020 yılında tamamlanan Gök Regülatörü ve Hidro Elektrik Santrali (HES) projesini yerinde incelerken, "Cumhuriyet tarihinin ilk dönemlerinde planlanmış çok eski projedir" dedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü Paşalar mevki'ine yapımı tamamlanan ve kabul aşamasında olan "Gök Regülatörü ve HES projesini ziyaret etti. Yöneticilerden bilgi alan Başkan Şahin, "İlçemiz sınırlarından Gölpazarı ilçemiz Bayırköy Beldemiz sınırlarını da içine alarak uzanan Gök Regülatörü ve HES projesi Cumhuriyet tarihinin ilk dönemlerinde planlanmış çok eski projedir. Sakarya üzerinde Sarıyar Barajı ile birlikte baraj için en müsait yer olarak tanımlanan Paşalar Boğazı ne yazık ki hep ihmal edilmiştir. Çocukluğumuzdan bu yana hep gündemde olan ve her iktidar döneminde yapılacağı vaadi verilen barajın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde projelendirilip sür'atle inşa edilmesinden ve tamamlanmış olunmasından son derece mutlu olduk. Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e önceki dönem Milletvekilimiz şuan Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir ve Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan Sakarya Nehri üzerinde 9,63 MWm/9,11 MWe kurulu gücünde Gök Regülatörü ve HES tesisi deneme üretimlerini de gerçekleştirdi.