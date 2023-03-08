1969 Bilecik Kulübü kendi evinde kazanmasını bildi

Grup 17. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, evinde rahat kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan oynanan Grup 17. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, kendi evinde Serdivanspor'u 2-0 yendi. Maça iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 4'üncü dakikasında Tolga Topal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra orta sahada ikili mücadele içinde maçın ilk yarında başka gol olmadı. İkinci yarıya da iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü adete oyunu tek kaleye çevirdi. Maçın 76'ncı dakikasında 1969 Bilecik Spor Kulübü ceza sahası dışında bir frikik atışı kazandı. Topun başına geçen Ali Çukadar topu sert ve düzgün bir şekilde vurarak, filelere gönderdi. Bu golden sonra iki takımda bulduğu atakları değerlendiremezken, maçı 1969 Bilecik Spor Kulübü 2-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 18 çıkardı.

Maçı kentteki özel bir okulun ilk ve ortaokulu öğrencileri de izlerken, çocuklar sahaya balonlar attı.