1969 Bilecik Kulübü kendi evinde mağlup oldu

BAL 11. Grup 10'uncu hafta müsabakasında 1969 Bilecik Kulübü kendi saha ve seyircisi önünde Hendek Dereköyspor'a 2-1 yenildi. Maça iyi başlayan Hendek Dereköyspor ilk yarıda 1969 Bilecik Kulübü kalecisi Süleyman Bahçeli'yi geçemedi. Kritik kurtarışlar yapan Süleyman Bahçeli maçın 43'üncü dakikasında gelişen bir Hendek Dereköyspor atağında sol kanatta topla buluşan Engin İnak'ın sert ve düzgün şutuna engel olmadı. Bu gol ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısının 51'inci dakikasında Ali Çukadar, Ozan Resuloğlu ve Ömer Polat değişiklileriyle başlayan 1969 Bilecik Kulübü oyuna dengesini kurdu. Bu değişlikler sonrası ataklara başlayan 1969 Bilecik Kulübü maçın 72'inci dakikasında Emre Ayaz'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu gol sonrası galibiyet için atakları hızlandıran 1969 Bilecik Kulübü maçın 80'inci dakikasında yediği bir kontratak sonrası Engin İnak hem kendisin in hem de takımın 2'inci golünü kaydetti. Maçın ikinci yarısında da kalesinde devleşen Süleyman Bahçeli bu gol sonrası adeta yıkıldı. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca 1969 Bilecik Kulübü maçı 2-1 kaybetti. 1969 Bilecik Kulübü 5 haftadır 3 puan yüzü görmezken, maç sonunda Ömer Polat ve 1969 Bilecik Kulübü taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Para alamadıklarını söyleyen Ömer Polat'a taraftarlar "O zaman geçin gidin" derken gergin anlar yaşandı. Bilecikli futbolcu Ekrem Dal taraftarları sakinleştirirken, taraftarlar Ömer Polat gönderilmesi için yönetime de tepki gösterdi.

Öte yandan 1969 Bilecik Kulübü antrenörü taraftarlar Yavuz Çukur'u oyuna almadığı e her hafta aynı değişikliler yaptığı için tepki gösterdi.

Maçı Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku izledi. Bürokrasının maça ilgi ve takıma göstermesine Belekoma Taraftar Gurubu, "Sahipsiz Bilecik" diye tezahürat yaparken, alkış eylemi yaptı.