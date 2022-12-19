1969 Bilecik Spor kendi evinde kaybetti

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor kendi evine Tekirdağ temsilcisi Çerkezköy 1911'e mağlup oldu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanan BAL 11. Grup 12'inci hafta mücadelesinde 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Çerkezköy 1911'e 2-0 mağlup olurken, 5 haftadır puana hasret kaldı. Maça dengeli başlayan 2 takım oyuncuları birbirlerine atak kurmaya çalıştılar. Maçın 36'ncı dakikasında sağ kanattan gelişen Çerkezköy 1911 atağında ceza sahasına açılan ortaya düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara götüren Hüseyin Yavuz Usta durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına daha atak bir futbolla başlayan Çerkezköy 1911 58'inci dakika yine sağ kanattan ceza sahasında gelen topu düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara götüren Hüseyin Yavuz Usta hem kendisinin hem de takımın ikinci golünü kaydetti. Bu golden sonra oyuna dengesini koyan 1969 Bilecik Spor Kulübü üst üste bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Maçta başka gol olmazken 1969 Bilecik Spor Kulübü maçı 2-0 kaybederek, üst üste 5'inci mağlubiyetini aldı.

Maç sonunda antrenör, teknik heyet ve çoğu oyuncusunun para alamadıkları gerekçe göstererek giden oyunculara rağmen kalan oyuncuların sahada verdikleri mücadeleyi taraftarlar alkışladı.