1969 Bilecik Spor Kulübü, 3 puana hasret kaldı

Grup 21'inci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, İstanbul Sinopspor'a deplasmanda yenildi.

Metin Oktay Stadyumu'nda oynanan Amatör Lig 10. Grup 11'inci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, İstanbul Sinopspor'a 3-0 yenildi. Maça iyi başlayan ev sahibi İstanbul Sinopspor maçın 36'ncı dakikasında İliyaz Işık'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısının 61'inci dakikasında gelişen bir İstanbul Sinopspor atağında Okan Demir topu filelere göndererek, durumu 2-0'a getirdi. Maçın 90+2'inci dakikasında Okan Demir kendisinin ikinci takmıının 3'üncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda müsabakanın da skoru oldu. İstanbul Sinopspor u galibiyetle puanını 48'e çıkararak, ligde ikinci sıradaki yerini korudu. 1969 Bilecik Spor Kulübü ise; 22 puanda kaldı. 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 21'inci haftasında kendi evinde Tekirdağ temsilcisi lider Çorluspor'u konu edecek.

Öte yandan 1969 Bilecik Spor Kulübü 3 haftadır sadece 1 puanı hanesine yazdırdı.