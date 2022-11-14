1969 Bilecik Spor Kulübü 85'de bulduğu golle altın değerinde 1 puanını hanesi yazdırdı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, zorlu Vefaspor deplasmanında 85'de bulduğu golle atın değerinde 1 puanını hanesi yazdırdı.

BAL 11. Grup 7'inci hafta müsabakasında Vefaspor- 1969 Bilecik Spor Kulübü Fatih Mimar Sinan Stadı'ndan karşı karşıya gelirken, taraflar 1'er gole 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Maçın ilk yarısı orta sahada ikili mücadelesi şeklinde geçerken, 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyeti bir pozisyonda penaltıların verilmediği iddia ederek maçın orta hakemi uzun süre itiraz etti. Bu itirazlar sonuçsuz kalınca ilk 0-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında atak bir futbolla başlayan ev sahibi ekip Vefaspor ikinci yarının hemen başında Bartu Kurtuldu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası beraberlik için ataklarını arttıran 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 73'üncü dakikasında Burak Kaptan'ın direk kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kaldı. 10 kişi de ataklarına devam eden 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 85'inci dakikasında Emre Ayaz'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu gol sonrası karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca iki takım 1'er puanı hanesine yazdırdı. 1969 Bilecik Spor Kulübü bu beraberlik ile puanını11'e, Vefaspor ise 14'e çıkardı.

1969 Bilecik Spor Kulübü bu evinde ligde 7'de 7 yapan İstanbul Sinopspor'u konuk edecek. Bu maç öncesi Belekoma Taraftar grubu özel hazırlık yaparken, 1969 Bilecik Spor Kulübü evinde hiç mağlubiyet yaşamadı.