Grup 24. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Arifiye Kalaycıspor'un 6 maçlık galibiyet serisini bozdu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan oynana BAL 11. Grup 24. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, grubun şampiyonluk adayı Arifiye Kalaycıspor'u 2-1 yendi. Maça iyi başlayan konuk ekip 31. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Özgür Çelik, topu filelere göndererek durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sadece 6 dakika sonra 1969 Bilecik Spor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ekrem Dal, topu adeta 90'a gönderirken, durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin 45+5. dakikasında Arifiye Kalaycıspor futbolcusu Özkan Sahip, topu kendi filelere gönderirken, skor 2-1 oldu. 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk yarının sonundan soyunma odasına 2-1 üstünlükle giderken, Arifiye Kalaycıspor teknik heyet ve yöneticileri maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da ataklar sonuçsuz kalınca, gergin geçen müsabakayı 1969 Bilecik Spor Kulübü 2-1 kazandı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Kırmızı Şimşekler 28 puana yükseldi. Arifiye Kalaycıspor ise 53 puanda üçüncü sırada yer aldı. Grubun lideri Tekirdağ temsilcisi Çorluspor, 55 puanla liderliği korurken, aynı puanı paylaşan İstanbul Sinopspor ikinci sırada bulunuyor.

Öte yandan 1969 Bilecik Spor Kulübü, pazar günü Çerkezköy 1911'e konuk olacak.