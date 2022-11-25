1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin istifa etti

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, bu hafta sonu oynanacak Çorlu deplasmanında takımı götürecek ne bir otobüs ne de bir otel masraflarını karşılayacak birini bulamayışı sonrası görevinden istida etti. Muyşin yaptığı açıklamada, "Kasım 2021' de Aydın Avcı başkanın istifası sonrasında yönetim kurulunda yapmış olduğumuz toplantıda Başkan seçilmiş , 19 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz seçimli genel kurulumuzun teveccühü İle de bu görevini bu güne kadar devam ettirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Geçirdiğimiz 1 yıllık süre içerisinde erkek futbol takımımız normal sezon ve play-offları namaglup tamamlayarak şampiyon oldu. Yine tarihimizde ilk defa katıldığımız kadınlar futbol 2. Ligi sezonunu da namaglup şampiyonlukla taçlandırdık. Yeni sezonda da Yapmış olduğumuz görüşmeler ve karşılıklı fedakarlıklarla büyük sorumluluk alarak Erkek futbol takımımızı yıllardır hayalini kurduğumuz BAL ligine taşıdık. Bu sezonda deplasmanlı ligde ilk kez mücadele eden takımımız, bütçesi ve imkanlarına göre oldukça başarılı maçlar çıkarıyor. Bilecikspor kulübü başkanı olarak başarılar ile dolu olarak geçirdiğim 1 yıllık bu sürecin sonunda camiamız adına üstlendiğim bu kutsal görevi kulübümüzün bulunduğu malum süreç nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine bırakıyorum. Yeni bir başkan ile yenilenen bir yönetimle bugüne kadar taşıdığımız bayrağın daha yukarılara taşınacağına inancım tamdır. Her zaman olduğu gibi önümüzde ki süreçte yine Bilecik 1969 spor kulübünün ve yönetiminin yanında ve destekçisi olacağımın camiamız tarafından bilinmesini istiyorum. Bu kararım ile ilgili Ayrıntılı açıklamayı ise Çorlu maçı sonrası basınla paylaşacağım" dedi.