1969 Bilecik Spor Kulübü bu hafta tat vermedi

Takım antrenörü Yılmaz Ayten, oyuna geç müdahale ettiği için tepkilere neden oldu.

BAL 11. Grup 5'inci hafta müsabakasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası'ndan oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü- Hendek Spor maçında puanlar bölüşüldü. Maça taraftar desteği atak bir futbolla başlayan1969 Bilecik Spor Kulübü ilk yarı bulduğu atakları sonuçlandıramadı. Maçın ikinci yarısına dengesini koyan Hendek Spor maçın son 15 dakikası tek kale oynadı. Bu dakikalarda karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca müsabaka 0-0 sonuçlandı. 1969 Bilecik Spor Kulübü antrenörü Yılmaz Ayten takımı yaklaşık 25 dakika forvetsiz oynatması ve oyuna 85'inci dakikaya kadar müdahale etmemesi taraftarların tepkisine neden oldu. Bu beraberlik sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 10'ye çıkardı. Sakarya temsilcisi Hendek Spor puanını 10'a çıkarırken, 14 takımlı ligde İstanbul temsilcisi K.Çekmece Sinopspor ligde 6'da 6 yaparak liderliği sürdürdü.