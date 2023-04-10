Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda farklı kaybetti.
Çerkezköy Mustafa Uğraş Stadı'nda oynanan BAL 11. Grup 25'inci haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Tekirdağ temsilcisi Çerkezköy 1911'e 4-0 kaybetti. Müsabakaya dengeli başlayan iki takım ilk yarıda bulduğu atakları sonuçsuz bıraktı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi Çerkezköy 1911 46'ncı dakika Atakan Kanay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 69'uncu dakikasında kazanılan bir penaltı atışı sonrası topun başına geçen Fırat Işık Çerkezköy 1911'in ikinci golünü kaybetti. Maçın 72'nci dakikasında Abdül Samet Yılmaz ev sahibi takımın 3'üncü golünü kaydetti. Maçın 90'ıncı dakikasında Yakup Zengin maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Maçı 4-0 kazanan Çerkezköy 1911 puanını 43'e çıkarırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 28 puanda kaldı.
Öte yandan ligin son maçında 1969 Bilecik Spor Kulübü pazar günü kendi evinde Bahçelievlerspor'u konuk edecek.