1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcularına zorlu maç öncesi moral kahvaltısı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. grup mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü, 5. hafta mücadelesinde evinde konuk edeceği Kazımpaşa Birlikspor müsabakası öncesi futbolculara Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman tarafından moral kahvaltısı verildi. Kahvaltıya kulüp başkanı Ali Muyşin'de katılırken, Korkman futbolculara maç öncesi başarılar dileyereki “Spor centilmence yapıldıkça anlam bulur. Biz öncelikle bu sezonun şehrimizdeki futbol adına spor camiası adına centilmence geçmesini sağlıklı bir şekilde kazasız, belasız geçmesini canı gönülden temenni ediyoruz” dedi

“Bilecikspor sahipsiz olmamalı

Bilecikspor'un sahipsiz olmaması gerektiğini söyleyen Korkman, ”Bilecikspor hepimizin, Bilecik'in havasını suyunu insanını taşını toprağını kullanan sanayicilerimiz, Bilecik'in ekmeğini yiyen siyasilerin Bilecikspor'a yeterli desteği vermediğini gördük. 1969 Bilecik Spor Kulübü başkanı sıkıntılarını anlattı çok mütevazı bir bütçe ile devasa bütçelere sahip kulüplere karşı sportif mücadele yaptığını kulüp başkanı Ali Muyşin'den öğrendik” diye konuştu.

Öte yandan müsabakayı 1969 Bilecik Spor Kulübü 2-0 kazandı.