1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcularından zorlu Tekirdağ deplasmanı öncesi moraller yerinde

1969 Bilecik Spor Kulübü, BAL 11. Grup 16'ncı hafta müsabakasında pazar günü Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu oynanacak, Tekirdağspor maçının hazırlıkları tamamladı. Günü İstasyon Sentetik Sahası'ndan yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayan kırmızı şimşekler kampa girdi. Yarın Tekirdağ'a hareket edecek olan takımın son antrenmanında hırsları ve moraller yerinde olduğu gözüktü. Ligin devre arasını ve deprem nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren 1969 Bilecik Spor Kulübü antrenörü Sedat Memiş, Tekirdağspor'un güçlü bir takım olduğunu ama kendilerin kazanmaktan başka bir şansları olmadığı söyledi.