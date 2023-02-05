1969 Bilecik Spor Kulübü gol oldu yağdı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü evinde Bayburt 1918'e gol oldu yağdı.

BAL 11. Grup 15. haftasında Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda 1969 Bilecik Spor Kulübü, Bayburt 1918'e 5-2 yendi. Maça muhteşem taraftar desteği ile başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 20'ınci dakikasında Erdinç Mergen'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 25'inci dakikasında gelişen nadir Bayburt 1918 atağında İsmail Aslan durumu 1-1-‘e getiren golü kaydetti. Maçın 28'inci dakikasında gelişen bir 1969 Bilecik Spor Kulübü atağında Tolga Topla durumu 2-1'e getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 48'nci dakikasında bir penaltı kazandı. Bu pozisyonda Bayburt 1918 oyuncusu Emrah Gülmüş ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. Topun başına geçen Mehmet Tolun topu kalecinin üzerine nişanlarken dönen topu Tolga Topal tamamlayarak, takımın 3'üncü golünü kaydetti. Maçın 66'ncı dakikasında Ayberk Kıraç, 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün 4'uncu golünü kaydetti. Maçın 74'inci dakikasında Bayburt 1918 Salim Koçbey'in kendi kalesine attığı golle durumu 4-2'ye getirdi. Maçın 77'inci dakikasında oyuna sonradan giren takımın golcüsü Ali Çukadar durumu 5-1 getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. 1969 Bilecik Spor Kulübü bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı. 14 takımlı ligde 1969 Bilecik Spor Kulübü 15 puanla 10'uncu sırada yer aldı. 1969 Bilecik Spor Kulübü hafta Tekirdağ deplasmanına gidecek.

Maç sonunda taraftarıyla büyük sevin yaşayan 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları ‘Sevdamız Kurşun Geçirmez' pankartı altında hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ligin ilk yarısında deplasmanda Bayburt 1918 maçı sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsüsün camı kırılarak, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaşanan bu olaylar sonrası Bayburt 1918 bu maça ne taraftar nede bir yönetici getirdi.

1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa'nın lideri Samet Avcı maç sonunda sahaya giderek, taraftara üçlü çektirdi.