1969 Bilecik Spor Kulübü ligin son maçında 3 puanı 3 golle aldı

Grup 26'ncı haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü 3 puanı 3 golle aldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan oynana ligin son maçında 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Bahçelievler Spor'u 3-1 yendi. Maça iyi başlayan Bahçelievler Spor maçın 18'inci dakikasında Mustafa Şeker'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık galibiyet ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 51'inci dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Murad Damra Kaya topu filelere göndererek, skoru eşitledi. Maçın 65'inci dakikasında Erdi Önal 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün ikinci golünü kaydetti. Maçın son dakikasında Ekrem Dal skoru belirleyen golü kaydetti. Müsabakayı 1969 Bilecik Spor Kulübü 3-1 kazanırken, 14 takımlı ligi 31 puanla 9'uncu sırada tamamladı.

Öte yandan 1969 Bilecik Spor Kulübü 30 Nisan günü Söğütspor-Vitraspor galibiyle BAL play-off maçına çıkacak.