1969 Bilecik Spor Kulübü, Tekirdağ deplasmanında tat vermedi

Grup 16. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Tekirdağspor'a 2-0 mağlup oldu.

Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'nda oynanan Grup 16. hafta maçında Tekirdağspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Maça iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk 15 dakikada bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Bu dakikadan sonra oyuna üstünlüğünü koyan Tekirdağspor, karşılaşmanın 20. dakikasında Birol Öztürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Tekirdağ temsilcisi, 80. dakikada Fatih Müjde'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarıda fazla pozisyona giremeyen 1969 Bilecik Spor Kulübü, mücadeleyi 2-0 kaybederek, 15 puanda kaldı. 14 takımlı ligde 10. sırada bulunan kırmızı-şimşekler, çarşamba günü evinde Servidanspor ile karşı karıya gelecek.

Öte yandan mücadele öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarları ile emniyet güçleri arasında yaşanan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.