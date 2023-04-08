1969 Bilecik Spor Kulübü'nde keyfiler yerinde

Geçtiğimiz çarşamba günü kendi evinde grubun şampiyonluk adayı Sakarya temsilcisi Arifeye Kalayacıspor galibiyeti sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü'nde moraller yerine geldi. Yarın Tekirdağ temsilcisi Çerkezköy 1911 ile deplasmanda karşılaşacak olan Kırmızı Şimşekler'de parola 3 puan. İstasyon Sentetik Saha'sında günü tek idmanla geçen kırmızı şimşeklerde keyfiler yerinde olduğu görüldü. Neşe içinde geçen antrenman sonrası takımı antrenörü Sedat Memiş futbolcularıyla sohbet etti. Yarın ki maçın sıralama olarak bir değeri olmadığı ama 2 haftadır üst üste galibiyet serisinin devamı için bu maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.