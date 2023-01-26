1969 Bilecik Spor Kulübü'nden transfer şov

BAL 11. Grupta mücadele eden ve ligin ilk yarısını 14 takımlı ligde 11 puanla 10'ıncı sırada tamamlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü devre arası iyi değerlendirdi. Bu hafta pazar günü ligin ikinci yarısının ilk maçına lig sonuncusu İstanbul temsilcisi Modafen ile karşı karşıya gelecek olan 1969 Bilecik Spor Kulübü yeni transferlerini basına tanıttı.

15 transfer

Kulüp binasında 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkan Yardımcısı E. Emin Bayındır, İcra Kurulu Başkanı Özer Can Özer ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştiren basın toplantısında ligin devre arasında transfer edilen 15 yeni futbolcu basına tanıtıldı. Bayındır, transferler hakkında bilgi verirken, "Zorlu geçen bir ara transfer döneminin sonuna hayırlısı ile geldik. Ligin ilk yarısında takımı terk eden futbolcuların yerlerini doldurmak adına 15 yeni futbolcu ile anlaştık. İstenmeyen olayların yaşandığı bu sürecin sonunda birbirinden karakterli pırıl pırıl aynı zamanda da sportif hayatları başarılar ile dolu bu gençler ligin ikinci yarısında 1969 Bilecik Spor Kulübünü hak ettiği yere getireceğinden zerre şüphemiz yoktur. Takımımız ligin ilk yarısında yarı yolda bırakıldığında takımı sahipsiz bırakmayan başta hocamız Sedat Memiş olmak üzere tüm sporcu kardeşlerime de teşekkürü borç bilirim. Açtığımız bu tertemiz yeni sayfa ile birlikte tüm taraftarımızı tribünde 1969 Bilecik Spor Kulübünü yakışır şekilde desteklemeye davet ediyorum. Ara transfer döneminde yapılan transferler bonservis ödenmek sureti ile ekstra maliyetli olabiliyor. Bu maliyetin karşılanması hususunda başta yönetim kurulumuz olmak üzere yönetimimize güven ve teveccüh gösteren isimlerini burada sayarak bitiremeyeceğim Bilecik içinden ve dışından desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum" dedi.