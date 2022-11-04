1969 Bilecik Spor Kulübü'ne yardım çağrısı

Bilecik İl Genel Meclisi üyesi Janrat Karaahmet, meclis toplantısı sonunda söz alarak, 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün yıllarca amatör kümede mücadele ettiğini şuan BAL'da mücadele veren takıma destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Bilecik İl Genel Meclisi Kasım ilk birleşimi meclis toplantı salonunda Osman Yılmaz başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri sonrası söz alan Bilecik İl Genel Meclis üyesi Janrat Karaahmet, 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirerek, kurum olarak takıma sahip çıkılmasını gerektiğini söyleyerek, "BAL'da mücadele eden Bayırköyspor'un tüm haklarının 1969 Bilecik Spor Kulübü devretmesiyle 15 yılın ardından takım bir profesyonel ligde mücadele etmeye başladı. Bu kararı hepimiz alkışlayarak, Bayırköy'ün çalışkan Belediye Başkanı Mustafa Yaman teşekkürlerimiz ilettik" dedi.

"Bilecik 1969 Spor Kulübü'nü yalnız bıraktık hepimiz"

Bilecik İl Genel Meclisi Janrat Karaahmet, sporun üyelerinin kaynaşması için çok önemli bir araç olduğunu anlatarak, "Kente kattığı ve katacağı değer inanılmazdı. Bedava reklamımız olacaktı. Ama biz Bilecik 1969 Spor Kulübü'nü yalnız bıraktık hepimiz. Şuan da yöneticilerinin masraflarını karşıladığı bir pansiyonda kalıyorlar Bilecikspor'un topçuları. Yemeklerini kendi ceplerinden yiyorlar 1 hafta öncesine kadar. 1 hafta önce sağ olsun Bilecik Belediyesi, Belediye misafirhanesi adı altında bir yer tutmuş. Bunu da Bilecikspor'a devretmiş. 1 haftadır da Bilecikspor yemeklerini karşılıyor. Ona da teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hakikaten çok komik ve ayıp bir rakam"

Janrat Karaahmet, Bilecik İl Valiliği, Bilecik İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi olarak ne yaptıklarını sorarak, "Bize ait olan yerleri çok komik rakamlara bazı dernekleri kiraya verdik. Eski özel idare gibi. Bilecik 1969 Spor Kulübü dışarıda bıraktık. Edindiğim bilgilere göre 100 bin TL malzeme desteği olmuş. 1 kilometre beton asfalta 2 buçuk milyon veren il özel idaresi, 3 milyonluk bir bütçesi olan Bilecikspor'a 100 bin TL gibi bir para vermiş. Buda hakikaten çok komik ve ayıp bir rakam" ifadelerine yer verdi.

"Bilecikspor içinde bir şeyler yapmanın zamanı geldi"

Karaahmet son olarak, "OSB'de bir sürü fabrika var. Fabrikaların 20 tanesinde birer tane topçu istihdam etse zaten sorun bitiyor. Bilecik Belediyesi bundan sonraki konaklama masrafını karşılayacak. Geriye ulaşım masrafları kalıyor ki onlar bir şekilde çözülür yani zaten. Bu arada konaklama derken şuan da Gölpark'ta üniversite tahsilli bir otelimiz var bildiğiniz gibi. 12 tane odası var bu otelinde. Ufak bir tadilatla 23-34 odaya çıkartılabilir. Çünkü odalar çok büyük. Bunu Bilecikspor'a tahsil etsek diye düşünüyorum. Yanına birde antrenman sahası yapsak büyük katkı sağlamaz mıyız Bilecikspor'a. Giden Valimiz Tahir Büyükakın, 'Bana yer gösterin, size stadyum yapayım' diye bir taahhüttü var üstelik. Hiç olmazsa bunu yapalım. Bilecikspor içinde bir şeyler yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. İl özel idaresi, valilik ve meclis olarak" ifadelerine yer verdi.