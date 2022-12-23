Bilecikli iş insanı ve kulübün eski başkanı İsmail Cinoğlu 1969 Bilecik Spor Kulübü'nü kayyuma gitmekten kurtardı.

6 yılın ardından Bayırköyaspor'un tüm haklarını devretmesiyle Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, geçtiğimiz ay maddi imkânsızlıklardan dolayı görevinden istifa etmişti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında takım teknik heyet ve bazı futbolcular paralarını alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı. Kalan futbolculara U16'dan bir kaç oyuncu takviye edilerek 2 hafta sahaya bu şekilde çıkıldı. Hatta 2 hafta takımın başında yedek kulübünde antrenör yerine yönetimden bir kişi çıktı. Yaşanan bu olumsuzlukların ardından kongre kararı alan mevcut yönetim geçtiğimiz hafta kulüp binasında toplandı. Toplantıya, yönetim harici 3 kişi katılırken, bu sahipsizliğin ne kadar işler acısı olduğu gözler önüne serilmişti. Çoğunluk sağlanamaması ve aday çıkmasından kongre bu pazartesiye ertelendi.

1969 Bilecik Spor Kulübü'nü kayyuma gitmekten kurtardı

Bilecikli iş insanı ve kulübün efsane başkanı İsmail Cinoğlu yaşanan bu olaylara duyarsız kalmayarak, pazartesi günü kulübün kayyuma atanmaması için aday olacağı açıkladı. Cinoğlu, bu bayrağı yere düşürmemek, takımda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geçmiş yıllara olduğu gibi bu seferde takıma sahip çıkacağı söyledi.

Öte yandan Cinoğlu, geçmiş sezonlarda 4 sene başkanlık yaparken, takımın Bilecik 1. Amatör Lig'de namaglûp şampiyon yapıp, 2 kere de BAL play-off oynattı.