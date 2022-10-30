1969 Bilecik Spor Kulübü'nün evinde bileği bükülmüyor

Grup 5. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü evinde karşılaştığı Kazımpaşa Birlikspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 9'a çıkardı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası'nda oynanan müsabaka öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Halit Kıvanç için bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Maça taraftar desteği ile başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 26. dakikasında Ömer Polat golüyle 1-0 öne geçti. Sakarya temsilcisi Kazımpaşa Birlikspor bu golden sonra beraberliği bulmak için ataklar yapsa da bu girişimler sonuçsuz kaldı. İlk yarı 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya daha atak bir futbolla başlayan Kazımpaşa Birlikspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü kalecisi Görkem Güner'i geçemedi. Oyunun 55. dakikasında oyuna dengesi koyan 1969 Bilecik Spor Kulübü, maçın 60. dakikasında Kaptan Atahan Mehmet Kömürlü'nün golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu golden iki takım bulduğu ataklar sonuçsuz kalınca mücadeleyi 1969 Bilecik Spor Kulübü 2-0 kazandı. Ligin 5'inci haftasında evinde oynadığı 3 maçı da kazanan 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 9'a çıkardı.

Maç sonunda takımın 90 destekleyen Belekoma Tayfa taraftar grubu, 1969 Bilecik Spor Kulübü takımını tribüne çağırarak, büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan müsabakayı Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve çok sayıda taraftar izledi.