1'inci sınıf öğrencilerine 'hoş geldin' merasimi

Ertuğrulgazi İlkokulunda gerçekleştirilen yeni eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programında 2nci sınıf öğrencileri 1'inci sınıf öğrencilerine 'hoş geldin' diyerek balonlar hediye ettiler.

Ertuğrulgazi İlkokulu Müdürü Yılmaz Benlice, Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve müdür yardımcıları ile okul müdürlerinin katıldığı programda, ilköğretimin, okumanın, anlamanın, görmenin ve gördüğünden anlam çıkarmanın, ders almanın, düşünmenin ve kültürün temellerinin atıldığı mekanlar olduğunu ifade etti. Eğitimli ve bilgili olabilmenin ilk aşamasının okuma yazmayı öğrenmekle olduğunu belirten Okul Müdürü Benlice, ''Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimli insan sayısıyla ölçülür. Eğitim camiası olarak bakanlığımızın eğitim hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için kendisine, ailesine, çevresine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmeye gayret ediyoruz'' diye konuştu.

"Alacağınız eğitim yakın gelecekte memleketimizin büyük başarılar elde etmesine vesile olacaktır"

Konuşmanın ardından sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Vekili Kadiroğlu, eğitim ve öğretim yılının başarılı ve iyi neticelerle sonuçlanması temennisinde bulundu.

Öğrencilere, koronavirüs ile mücadelede aşının önemini anlatan ve aile büyüklerinden aşı olmayanların aşı olmaları için uyarmalarını isteyen Vali Vekili Kadiroğlu, ''Sizler bizim geleceğimizsiniz. Alacağınız eğitim yakın gelecekte memleketimizin büyük başarılar elde etmesine vesile olacaktır. Öğrenciler olarak bizi yetiştiren öğretmenlere ve ailelerimize ve ülkemize sorumluluğumuz karşısında iyi bir insan olarak kendimizi yetiştirme mecburiyetimiz var. Yeni eğitim ve öğretim dönemi çocuklarımıza, öğretmenlerimize, ailelerimize hayırlı uğurlu olsun'' dedi.