Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli'nde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucu, Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyünde 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan B.A.D., R.F.T., A.C.Y. ve C.E. isimli şahıslar çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı. Yakalanan B.A.D. ve C.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. R.F.T. adli kontrol şartıyla, A.C.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde etkin çalışmalarına devam edeceği bilgisi verildi.