2. Ayak Tenisi Turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı

Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen müsabakada dereceye giren takımlar, kupa ve ödüllerini aldı. Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşlarımızla buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ayak tenisi turnuvaları renkli ve güzel görüntülere sahne oldu. Program, Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve birim müdürleri katıldı.

Başkan Vekili Semih Tuzak, Başkan Yardımcısı Özgür Algın ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gökhan Ercan, birinci takım oyuncuların, 2 bin TL'lik ödül ve kupa, ikinci takım oyuncuların bin 500 TL ve kupa, üçüncülüğü elde eden takım oyuncularına ise bin TL'lik ödül ile kupalarını takdim etti.

2. Ayak Tenisi Turnuvası, final programı hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle sona erdi.