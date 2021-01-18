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2 günde 6 işyerine giren hırsız tutuklandı

Bilecik’te 2 günde farklı 6 işyerine girerek hırsızlık yapan şahıs, 200 saatlik kamera, PTS ve MOBESE kamerası kayıtlarının incelenmesi suretiyle yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu yakalandı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te 2 günde farklı 6 işyerine girerek hırsızlık yapan şahıs, 200 saatlik kamera, PTS ve MOBESE kamerası kayıtlarının incelenmesi suretiyle yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu yakalandı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 günde farklı 6 işyerine girerek hırsızlık yapan şahıs yakalamak için seferber oldular. 200 saatlik kamera, PTS ve MOBESE kamerası kayıtlarının incelenmesi suretiyle yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu hırsızlık olayının şüphelisi M.Y. Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde yakalandı. Kaldığı ev tespit edilen M.Y.'nin evinde yapılan aramalarda 2 adet bilgisayara, 1 adet tablet, 20 adet telefon, 4 adet kesici ve delici alet, 2 adet saklama kabı içinde 10 kilo tütün, 1 adet nargile ve nargile tütünü, 3 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan bong diye tabir edilen aparat, 1 adet kullanılmış pet şişe kova diye tabir edilen aparat, işyerlerinde çalındığı değerlendirilen gıda maddeleri, şahsın olaylar sırasında giydiği ayakkabı ve eşyaları ele geçirildi.


Ev aramasının akabinde savcılığın talimatı doğrultusunda ikamette bulunan B.A. da gözaltına alındı. M.Y. ve B.A. ilk ifadelerinin ardından Bilecik Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Ardından mahkemeye çıkan ikiliden B.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.Y. tutuklandı.

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