2 gündür kayıp olan adam evine döndü

Bilecik'te 2 gündür kayıp olan ve her yerde aranan vatandaş evine geri döndü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde emlak işi yapan 60 yaşındaki Yaşar Alün'den Cuma gününden sonra bir daha haber alınamadı. Akrabalarının her yere baktığı ve bulamadığı Alün'ün cep telefonuna ulaşılamayınca sağlık durumundan endişe edildi. Sosyal medyada kayıp ilanları veren yakınları, bu süre zarfında da Alün'ü aramaya devam etti. İki gün sonra evine dönen Yaşar Alün akrabalarına rahat bir nefes aldırdı. Alün'ün İstanbul'un Pendik ilçesine bir iş için gittiği, cep telefonunun şarjı bitince yakınlarına haber veremediği öğrenildi.