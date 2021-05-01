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2 kilometrelik günübirlik doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüş parkuru yapılıyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte yapılacak 2 kilometrelik günübirlik doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüş parkurunda incelemelerde bulunduç.


Vali Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ile birlikte Gölpark ve Çakırpınar mevkiinde günübirlik doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüş parkurunda incelemede bulundu. Kenttin turizm açısından büyük bir öneme sahip bölgede bu tür projelerin devamının geleceğini aktaran Vali Şentürk, daha sonra bu parkurda bir de yürüyüş yaptı.

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