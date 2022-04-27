20 yıldır sürdürülen geleneksel iftar programında 500 kişi bir araya geldi

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin 20 yıldır sürdürülen geleneksel iftar programında köylüler ile bir araya geldi.

Osmaneli ilçesi Hisarcık Beşevler köy muhtarlığının ve vatandaşların ortaklaşa 20 yıldır düzenledikleri geleneksel iftar yemeğine Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, muhtarlar ile 500 kişi katıldı.

Hisarcık Beşevler Köyünde muhtarlığın ve vatandaşların destekleriyle düzenlenen iftar yemeğinde birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade Kaymakam Yüksel Ünal "Birlik ve beraberliklerin pekiştiği bu mübarek ayda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Rahmet ve bereketi bol olan ramazan ayında yapılan tüm ibadetlerinizi Allah kabul etsin Kadir geceniz mübarek olsun, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Köy Muhtarı Mustafa Cambaz, Ramazan'ın bolluk ve bereketini birlikte yaşama imkânı yakaladıklarını ifade ederek, "Ramazan ayının manevi havasına herkesin erişebilmesi için 20 yıldır atalarımızdan gelen köyümüzde düzenlenen iftar yemeğine pandemi nedeni ile ara vermiştik çok şükür pandemi bitti ve biz atalarımızdan gördüğümüz ve geleneksel hale gelen toplu iftar yemeğimizi yine yapmak nasip oldu. Düzenlemiş olduğumuz geleneksel iftar yemeğimize katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.