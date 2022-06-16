200 bin adet kekik fidanı toprakla buluştu

Çiftçiye her türlü yatırımda destek olacaklarını ifade eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “İlimizin bakanlık onaylı ilk toptancı halini kurduk. Yöresel ürün üretim merkezimizle işlenmiş tarım ürünleri yurt içi ve yurt dışında pazarlıyoruz. Mezbaha tesisimizle hayvancılığın gelişimine destek olduk. Yapmakta olduğumuz sera ile fide üretiminde köylümüze destek olacağız. Paketleme ve soğuk hava deposu tesislerimiz için yatırımlarımız devam ediyor. Kısaca Osmaneli Belediyesi olarak tarımda da örnek belediyeciliği sergiliyoruz” dedi.

Başkan Şahin, sözlerini, “Projelerimizde bizlere destek olan Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, il ve ilçe tarım müdürlüğümüz ve diğer emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” ifadeleriyle son verdi.