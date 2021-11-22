Kemal Kızılkaya, hayvancılıkta girdilerinin azaltılması için yem bitkilerinin önemli olduğunu anlatarak, "Girdiler azaldığı müddetçe hayvancılık daha rantabl, daha karlı ve daha da verimli bir hale gelecektir" dedi.

Vali Kızılkaya, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'yemimi üretiyorum işletmemi büyütüyorum' projesi kapsamında 200 çiftçiye yulaf, yem bezelyesi ve yonca tohumu dağıtıldı. Gölpazarı ziyaretlerinde ilk olarak Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'i ziyaret eden Vali Kızılkaya, belediye çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Vali Kızılkaya ve eraberindeki heyetle birlikte 1995 yılında askerlik görevini yapmakta iken Hakkari Yüksekova'da şehit olan piyade er Fuat Tuzak'ın İstiklal Mahallesinde yaşayan babası Mustafa Tuzak'ı, ziyaret etti. Vali Kızılkaya daha sonra Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan yemimi üretiyorum işletmemi büyütüyorum projesi kapsamında 200 çiftçiye yulaf, yem bezelyesi ve yonca tohumunun dağıtımı ve eğitim programına katıldı.

“Hayvancılık daha rantabl, daha karlı ve daha da verimli bir hale gelecektir”

Yürütülen proje ile devlet, vatandaş işbirliğinde el ele verildiğinde nelerin başarılabileceğinin en güzel örneğinin sergilendiğini ifade eden Vali Dr. Kızılkaya, şöyle konuştu:

''Hayvancılıkta girdilerinin azaltılması için yem bitkileri önemli. Kaymakamlıklarımız, il özel idaremiz ve belediyelerimiz, çiftçilerimize destek veriyor. Üreticimizin emeği ile birlikte yoğrulduğunda, önemli bir ihtiyacımızı karşılamış olacağız. Girdiler azaldığı müddetçe hayvancılık daha rantabl, daha karlı ve daha da verimli bir hale gelecektir. Bizler üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Vatanımız için, milletimiz için, Bilecik'imiz için üreteceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Çalışkan bir ekibimiz var, çalışkan halkımız var. Çalışkan ekiple, hedefe ilerleyeceğiz, gelişeceğiz ve büyüyeceğiz.''

Belediye Başkanı Süer'de devlet, millet el ele olduğunda bütün sorunların çözülebileceğini ve güzel hizmetlere imza atılabileceğini belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise hayvancılık yapan üreticilerin ekonomik gücünü biraz daha arttırmak, hanelerine biraz daha ekonomik destek sağlamak için yem dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öte yandan tohum dağıtımının ardından Vali Dr. Kızılkaya, çarşı merkezinde vatandaşlarla selamlaşarak, bir süre sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara çeşitli hediyeler verdi.