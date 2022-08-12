Konya Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen 5'inci Etap Kültür Turlarında toplam bin 200 kişi Bilecik ve ilçelerindeki güzellikleri görme imkanı bulacak.

Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, yurt içi ve yurt dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Doğal güzellikleri yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de öne çıkan Bilecik, yurt içi ve yurt dışından turist akınına uğruyor. Bu çerçevede Konya Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen 5'inci Etap Kültür Turlarında Bilecik'e gelen ziyaretçiler, tarih şeridini gezerek, Bilecik Belediyesi'nde görevli rehberlerden şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldılar.

Öte yandan 30 gün boyunca devam edecek olan gezi ile toplam bin 200 kişinin Bilecik ve ilçelerindeki güzellikleri görme imkanı bulacağı bilgisi verildi.