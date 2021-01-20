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2021 yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri açıklandı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2021 yılı havzalarda desteklenecek ürün listelerinin açıklandığı söyleyerek, "İnsan beslenmesi, sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe destekleme uygulamaları yürütülmektedir" dedi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2021 yılı havzalarda desteklenecek ürün listelerinin açıklandığı söyleyerek, "İnsan beslenmesi, sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe destekleme uygulamaları yürütülmektedir" dedi.


İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan havza bazlı destekleme modeli kapsamında, ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi , sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmektedir. 2021 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturulmuştur" dedi.

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