2022 yılı eğitim seferberliği yılı olarak kabul edildi

Müdür Yoldaş, 2022 yılının il genelinde eğitim seferberliği yılı olarak kabul edilmesine karar verildiğini belirtti.

İl Müdürlüğü sosyal tesisler toplantı salonunda şube ve ilçe müdürleri değerlendirme toplantı İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gerçekleştirilirken, İl Müdür Yardımcıları Mustafa Demirbaş, Erkal Gedikli ve şube müdürleri ile ilçe müdürleri katıldı. Toplantı sonrası İl Müdürü Yoldaş, “Toplantıda Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 2021 yılında yürütülen projelerin sürdürülebilirliğini sağlanması amacı ve 2022 yılında yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişi yaptık. 2022 yılının ilimiz genelinde eğitim seferberliği yılı olarak kabul edilmesine karar verdik. Başlattığımız bu eğitim seferberliği ile gidilmedik köy selam vermediğimiz bir çiftçimiz kalmayacak. Çiftçi eğitim ve yayın çalışmalarımız kapsamında yediden yetmişe tarımın her noktasına alın teri ile toprağı buluşturan üreticimize gece gündüz demeden çiftçimizin ihtiyaç duyduğu konularda eğitimler vereceğiz" dedi.