2022'de yazar söyleşileri hız kesmedi

Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, ‘Öğrenci-Yazar Buluşmaları' çerçevesinde 2022 yılı dolu dolu geçti.

Okul kütüphanesi kurulduktan sonra üç defa öğrencilerle yazarlar bir araya geldi. Bu çalışmalara 2023'te daha yoğun devam edeceklerini kaydeden okul müdürlüğü, yazarların kitapları üzerinden, edebiyat ve yazma sanatı hakkında yapılan söyleşilerin öğrencilere apayrı dünyaları yaşattığını ve bu da öğrenciye gelişim fırsatı sağladığını belirtti. Etkinliklerde yazarlar, yazın serüvenleri hakkında bilgiler vererek öğrencilere kişisel yazma üsluplarını keşfetmeleri konusunda tavsiyelerde bulundular.

Lise seviyesinde gerçekleştirilen bu tarz etkinliklerin çok değerli olduğunu ve bir hemşehrileri olarak genç yazar adaylarıyla aynı ortamda bulunmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren yazarlar da okul müdürlüğüne teşekkürlerini ilettiler.

Etkinlik yazarlarının öğrencilere kitaplarını imzalaması ve toplu hatıra fotoğrafı ile son bulduğu buluşmalarda öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.