2023 Bilecik'te sağlık yılı olacak

Bilecik'te sağlık tesisleri 2022 yılı değerlendirme ve 2023 yılı planlama toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında ‘2022 Yılı Değerlendirme ve 2023 Yılı Planlama' toplantısı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleşti.

Dr. Damkacı, il genelindeki sağlık yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, MHRS, poliklinik, acil servis, görüntüleme hizmetleri, ameliyathane ve hastanelerin genel işleyişleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

2023 yılının Bilecik'te sağlık yılı olacağını vurgulayan Dr. Damkacı, ayrıca yöneticilerden 7/24 görev yapan mesai arkadaşlarının göstermiş oldukları fedakârlık ve gayretlerinden dolayı yeni yıla girilecek ilk günlerde de yalnız bırakmayarak, personelin yanlarında olmalarını istedi.