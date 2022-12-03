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2023 yılı bütçesi kesinleşti

Bilecik İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı bütçesi belli oldu.

Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2023 yılı bütçesi belli oldu.


Kasım ayı boyunca Bilecik İl Genel Meclisinde yapılan toplantılar neticesinde İl Özel İdaresi'nin bütçesi 143 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi. İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz başkanlığında, Genel Sekreter Seda Bayrakçı, genel sekreter yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı bütçe raporu oylamaya sunuldu ve 143 milyon TL bütçe oy birliği ile kabul edildi.


Toplantı ile ilgili bilgilendirme yapan Genel Sekreter Seda Bayrakçı, “ 2023 yılı bütçemiz oy birliği ile kabul edilerek 143 milyon TL olmuştur. Bütçemizin ilimize hayırlı olmasını temenni edip, kabul edilen 2023 yılı bütçemiz ile daha fazla çalışarak gerçekleştireceğimiz yeni projeler ile vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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