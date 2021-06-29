23 branşta düzenlenen yaz spor okulları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde eşzamanlı olarak planlanan spor okulları yaz programları Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bir programla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Bu önemli günde bir yılı aşkın süredir bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok kısıtlamayı beraberinde getiren pandemi nedeniyle ara vermiş olduğumuz spor faaliyetlerinin başlamasından duyduğum mutluluğuda ayrıca belirtmek istiyorum. Bu süreçte faaliyetlerimiz normalleşme dönemlerinde kısmen faaliyet gösterse de faaliyetlerimizin bir çoğunu online ortamda gerçekleştirmek durumunda kaldık. 1 Temmuz itibari ile yeni normalleşme döneminde çok özlediğimiz, kısıtlamaların sonlandığı eski yaşantımıza, kurallara uymak kaydı ille geri dönüyoruz. Pandemi döneminde hareketsiz kalan çocuk ve gençlerimizin bu durumunu merkez ve ilçelerimizde 23 branşta gerçekleştireceğimiz faaliyetler ile aşmayı amaçlıyoruz. Sevgili gençler, sportif çalışmalar bireyi fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki yönden geliştirirken, enerjilerini kişilerin sağlığına katkıda bulunacak şekilde kullanma olanağı sağlar. Ayrıca burada alacağınız temel spor eğitiminizi devam ettirdiğiniz takdirde ileride çok başarılı bir sporcu olarak bu cennet vatanımızı uluslararası arenada temsil edeceğinize ve İstiklal Marşımızı okutarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağınıza inancım tamdır. Bizlerde bu emanetlerinizi aldık, inşallah değerli antrenörlerimiz ile çocuklarımıza sporu sevdirerek, sorumluluk sahibi, kendine güven duyan, bedenen ve ruhen sağlam, geleceğin örnek gençleri olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz" dedi.

"Spor kendi sağlığımız için önemli"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, "Spor ne için önemli, spor kendi sağlığımız için önemli. Sağlığımız, sadece fiziksel sağlık değil ruh sağlığımız için de geçerli. Hayatta başarılı olabilmek için gerekli olan bir uğraş. Bir defa bir disiplin anlayışı bir çalışma azmi ve bu azim de insanı mutlu eden bir azim. Belki spor yaparken çok yorulacağız ama bundan mutlu olacağız, mutluluk hormonu da arttıracak olan bir aktivite aynı zamanda iş yapma becerisini geliştirebilen bir aktivite dolayısıyla hem sağlık açısından hayatta başarılı olabilmek adına istisnasız bütün gençlerimizin en az bir spor branşı ile uğraşmasını istiyoruz. Bilecik'te ki hedefimiz budur. Bizim yaklaşık ilkokul ve lise de 37 bin öğrencimiz var bu öğrencilerimizin en az bir spor branşı ile uğraşmasını arzu ediyoruz. Pandemi nedeniyle maalesef ortak organizasyonları sınırlamak durumunda kaldık ama aşılamanın artmasıyla tedbirlilerle artık virüsle bazı aktivitelerle yapabilme imkanımız da ortaya çıktı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bakanlığımızın tüm ülke ölçeğindeki bu yaz spor okulları etkinliğine ilimiz olarak da en yüksek katılımla en yüksek istikrarla yaz boyunca devam edeceğiz. Öğrencilerimiz yorulabiliriler. Fiziksel yorgunluk, zihinsel yorgunluğun ilacıdır. Bunu kendi pratik hayatımızdan da biliyoruz. Dolayısıyla yorulalım yoralım ama sağlıklı ve kontrollü şekilde spor yapalım. Spor alışkanlığı kazandırmaya çalışalım gençlerimize" dedi.

Konuşmalarının ardından sporcuların çeşitli branşlarda sergiledikleri spor aktiviteler renkli görüntülere sahne oldu.